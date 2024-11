Für jeden Nachwuchsmusiker ist es bestimmt ein Traum, einmal mit ganz großen Könnern an der Gitarre, am Schlagzeug oder am Klavier zu spielen. In Bad Arolsen macht genau das ein kleiner, sehr engagierter Verein möglich. Er holt Profimusiker nach Nordhessen, damit sie Tipps an Kinder und Jugendliche weitergeben können.