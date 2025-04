In einer Baustelle auf der A3 bei Obertshausen sind in der Nacht mehrere Lkw aufeinander gefahren. Es gab drei Verletzte. Zuvor war ein Sprinter in der Nachtbaustelle verunglückt. Die Folge: eine lange Sperrung in Richtung Würzburg – und Gaffer-Unfälle auf der Gegenseite.