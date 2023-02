"One Billion Rising": Tanzdemos gegen Gewalt an Frauen

Friedlich, singend und tanzend gegen Gewalt an Frauen - das haben viele am Dienstag bei der weltweiten Tanzdemo "One Billion Rising" gemacht. Auch an vielen Orten in Hessen haben viele bei der Tanzaktion teilgenommen - wie in Frankfurt, Fulda und Marburg.