In der Nacht von Freitag auf Samstag haben orthodoxe Gläubige in Hessen die Osternacht gefeiert. In der russisch-orthodoxen Kirche in Frankfurt kommen Menschen aus der Ukraine und Russland zusammen. Seit dem Krieg unterstützen sie sich hier in der Gemeinde gegenseitig und feiern auch das wichtigste Fest im Jahr zusammen.