Rückblick 2023 - So war das Wetter in Hessen

Das Jahr 2023 ist das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen von 1881. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 10,7 Grad. Und was hat das Wetter uns 2023 noch beschert in Hessen? - Auch jede Menge Unwetter - ein Rückblick.