Ein Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls: Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien wehen die Flaggen in Hessen auf halbmast. In Moscheen wird für die Opfer gebetet und gesammelt. Viele Angehörige, die hier in Hessen leben, wollen Überlebende zu sich nach Hause holen.