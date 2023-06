SPD in Kassel stellt sich neu auf

Die Oberbürgermeisterwahl in Kassel ist für die SPD gescheitert. Die Partei hatte eine eigene Kandidatin nominiert – gegen den Amtsinhaber Christian Geselle, der nicht für die SPD ins Rennen gehen wollte. Auf dem Parteitag in Kassel will die SPD einen personellen Neuanfang wagen.