Eva Fahidi-Pusztai war in der NS-Zeit im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und später in einem Außenlager des KZ Buchenwald in Stadtallendorf. Am Montag starb die Ehrenbürgerin von Stadtallendorf.

