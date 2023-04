Seit rund einem Monat streiken die osteuropäischen Lkw-Fahrer am Rastplatz Gräfenhausen in der Nähe von Darmstadt. Zwar haben einige einen Teil ihrer Löhne inzwischen bekommen - doch es sind wohl immer noch Forderungen in sechsstelliger Euro Höhe offen. Am Freitag ist ein Ultimatum der Fahrer ausgelaufen.