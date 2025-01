Viele Menschen in Hessen an Grippe erkrankt

Plötzliche Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten und Fieber: Viele Menschen in Hessen sind derzeit an Grippe erkrankt. Seit Anfang Januar hat sich die Zahl der Grippefälle mehr als verdoppelt. Laut dem hessischen Hausärzteverband arbeiten viele Hausarztpraxen derzeit an ihrer Belastungsgrenze.