Nicht einmal mehr anderthalb Monate, dann wird gewählt: Landtagswahl in Bayern und auch bei uns in Hessen. Da sich die Sommerpause dem Ende neigt, beginnt jetzt der Wahlkampf. Den Start begleiten wir hier in der hessenschau bei allen Parteien, die im Landtag vertreten sind. Jetzt ist es in Gießen für die hessische Linke losgegangen. Die hat es diesmal besonders schwer.