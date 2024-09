Das Wasser in Limburg ist mit einem gefährlichen Keim belastet. Bedeutet: Wasser abkochen ist dort gerade Pflicht. Der Keim "Pseudomonas aeruginosa" kann schwere Erkrankungen, bis hin zu Lungenentzündungen oder Blutvergiftung auslösen. Der Grenzwert für das Bakterium ist in der gesamten Trinkwasserversorgung überschritten. Das Leitungswasser sollte aktuell nur abgekocht zum Zähneputzen, Trinken, kochen etc. verwendet werden. Wie lange das so bleibt und alles, was ihr zu dem verkeimten Wasser wissen müsst – heute bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News der hessenschau.