Rund zwei Wochen vor dem Skisprung-Weltcup in Willingen waren am Wochenende zahlreiche Helferinnen und Helfer an der Schanze im Einsatz. Genug Schnee ist in Nordhessen vorhanden: rund 4.000 Kubikmeter warten an der Mühlenkopfschanze auf die Skispringer.