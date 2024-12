Zukunftssorgen in Mastbetrieb bei Darmstadt

Kathrin und Peter Seeger haben einen Mastbetrieb in Otzberg bei Darmstadt. Obwohl in ihrem Betrieb kein Schwein infiziert war, unterliegt ihr Hof strengen Auflagen. Einige Kilometer weiter war ein Wildschwein an der Schweinepest verendet. Wie die Seegers im kommenden Jahr weitermachen sollen, wissen sie noch nicht. Stellvertretend für alle betroffenen Landwirte gehören sie zu den "Menschen des Jahres".