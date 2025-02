Nach der Domplatz-Massenschlägerei: Wie geht's in Limburg weiter? | hessenschau DAS THEMA

Sie sind mit Holzlatten und Messern aufeinander losgegangen. Rund 30 Männer haben sich brutal geprügelt. 6 wurden verletzt. Passiert ist das am helllichten Tag auf dem Domplatz in Limburg.Was da los war und wie sicher sich die Menschen in Limburg jetzt fühlen. Das seht ihr heute bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen.