Warnung: In diesem Film geht es um die Themen Gewalt an Frauen und Femizid. Informationen zu Hilfsangeboten findest du weiter unten in der Beschreibung. Gestern Nacht: Ein Mann soll in Mühlheim seine Ehefrau mit mehreren Stichen getötet haben. Der mutmaßliche 71-jährige Täter ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Noch sind viele Fragen offen. Ein anderer Fall: Seit dieser Woche steht ein 52-Jähriger wegen Mordes vor dem Frankfurter Landgericht. Er hatte nach der Tat im Juli vergangenen Jahres selbst die Polizei gerufen. Dabei gab er an, seine Frau getötet zu haben. Nach 20 Jahren Ehe wollte sie sich wegen häuslicher Gewalt von ihm trennen. Die Taten machen sprachlos. Noch nie gabs so viele Fälle von häuslicher Gewalt wie im vergangenen Jahr: 12.000. Das ist ein trauriger Rekord in Hessen. Was kann, was muss dagegen getan werden? Das Land Hessen fordert jetzt in einer Bundesratsinitiative Fußfesseln im Kampf gegen häusliche Gewalt. Im letzteren Fall, bei dem es ein Kontaktverbot gab, hätte eine elektronische Fußfessel den Mord vielleicht verhindern können. Was aber ist mit den vielen anderen Fällen? Bei hessenschau DAS THEMA,deinen exklusiven YouTube-News sind wir dieser Frage nachgegangen.