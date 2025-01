Haste mal ne Mark? Die Hessen haben noch ziemlich viel davon. Im vergangenen Jahr hat die Bundesbank knapp 3,7 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht.

Auch 23 Jahre nach der Einführung des Euro haben die Hessinnen und Hessen immer noch riesige D-Mark-Bestände bei sich Zuhause.

Nach Angaben der Bundesbank in Frankfurt wurden 2024 knapp 3,7 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht.

Gegenwert: 1,9 Millionen Euro

Der Gegenwert der 2024 in Hessen umgetauschten D-Mark-Scheine und -Münzen summierte sich nach Angaben der Bundesbank auf rund 1,9 Millionen Euro.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Bundesweit tauschte die Bundesbank im vergangenen Jahr gut 53 Millionen D-Mark im Gegenwert von rund 27,2 Millionen Euro. 2023 betrug die Summe gut 58 Millionen D-Mark.

D-Mark-Bestände im Milliardenwert

Laut Bundesbank wurden 2023 in Hessen rund 4,3 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht – deutlich mehr also als im vergangenen Jahr.

Auch 23 Jahre nach Einführung des Euro-Bargelds zum Jahreswechsel 2001/2002 sind noch fast 163 Millionen D-Mark-Scheine und mehr als 23 Milliarden D-Mark-Münzen nicht zurückgegeben.

Gesamtwert: knapp 12,2 Milliarden D-Mark (etwa 6,24 Mrd. Euro).

Münzen und Banknoten im Umlauf

Etwas mehr als die Hälfte der Ende Dezember noch ausstehenden Summe machen Münzen aus (6,54 Milliarden D-Mark), beim Rest handelt es sich um Banknoten (5,64 Milliarden D-Mark).

Die Bundesbank geht davon aus, dass ein Teil der alten Scheine und Münzen unwiederbringlich verloren ist, weil Sammlerinnen und Sammler sie sich gesichert haben oder sie im Ausland lagern.

So kann man D-Mark in Euro umtauschen

Wer noch alte Scheine oder Münzen findet, kann diese kostenlos bei allen 31 Filialen der Bundesbank oder per Postweg über die Bundesbank-Filiale in Mainz zum Umtausch einreichen .

Der Wechselkurs wurde mit der Euro-Einführung festgeschrieben: Für 1,95583 D-Mark bekommt man einen Euro.