Wegen eines Brückenabrisses wird die A3 am Offenbacher Kreuz von Samstag 17 Uhr an für knapp 24 Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Umleitungen sind laut Autobahn GmbH eingerichtet. Abgerissen wird eine mehr als 50 Jahre alte Brücke, für die schon ein Ersatz gebaut wurde.