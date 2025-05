Stockstadt, Eppstein, Witzenhausen Vier Tote bei Verkehrsunfällen in Hessen

Bei Verkehrsunfällen sind am Samstag in Hessen vier Menschen ums Leben gekommen. In Stockstadt am Rhein starben zwei Senioren im Auto. In Witzenhausen wurde ein Motorradfahrer getötet, zwischen Wiesbaden und Eppstein prallte ein Auto gegen einen Brückenpfeiler.

Veröffentlicht am 17.05.25 um 18:22 Uhr Link kopiert!







Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Stockstadt am Rhein ums Leben gekommen. Bild © 5vision.news

Link kopiert!







Die Polizei meldete am Samstag in Hessen drei Verkehrsunfälle mit Todesopfern: in Stockstadt am Rhein (Groß-Gerau), Witzenhausen (Werra-Meißner) sowie zwischen Wiesbaden-Naurod und Eppstein-Bremthal (Main-Taunus). Auto kollidiert mit zwei anderen Autos In Stockstadt wurden zwei Senioren getötet, als ihr Auto am Samstagmittag mit zwei anderen Autos kollidierte. Der 82 Jahre alte Fahrer war laut Polizei von einem Feldweg auf eine Kreisstraße abgebogen. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit dem Auto einer 20-Jährigen und dem einer 78-Jährigen. Der 82-Jährige und seine 80 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Die 20 Jahre alte Unfallbeteiligte wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 78 Jahre alte Fahrerin des dritten Autos wurde leicht verletzt. Motorradfahrer stirbt bei Auffahrunfall Ein Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall mit einem anderen Motorrad bei Witzenhausen am Samstagvormittag tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 56-Jährige als Teil einer Gruppe von Motorradfahrern auf einer Landstraße außerorts unterwegs, als einer der anderen Fahrer bremste, um abzubiegen. Der 56-Jährige fuhr auf das Motorrad auf, beide Fahrer stürzten. Der 56-Jährige starb nach erfolglosen Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Der 60 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden Motorrads wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auto gegen Brückenpfeiler - Fahrer tot An dieser Bahnunterführung kam ein 71 Jahre alter Autofahrer ums Leben. Bild © Mike Seeboth Bei einem weiteren Verkehrsunfall kam ein 71-Jähriger ums Leben. Unfallort war die B455 zwischen Wiesbaden-Naurod und Eppstein-Bremthal. Wie die Polizei mitteilte, kam der Autofahrer Samstag früh um kurz nach 1 Uhr ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler der Bahnstrecke. Dort sei er noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gestorben. Die Unfallursache sei bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die B455 wurde an der Unfallstelle für etwa fünf Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.