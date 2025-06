An A4 in Osthessen Erster Schnellladepark an Autobahnparkplatz wird eröffnet

Das E-Auto in nur zehn Minuten vollladen - so dass es bis zu 500 Kilometer weit kommt: Das ist künftig an der A4 bei Ronshausen möglich. Hier öffnet der erste Schnellladepark an einem unbewirtschafteten Rastplatz in Hessen.

Der neue Standort an der Autobahn A4 bei Friedewald ist Teil des Deutschlandnetzes und gehört zu den ersten unbewirtschafteten Autobahn-Rastplätzen mit Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Bild © picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Audiobeitrag Bild © picture alliance/dpa | Swen Pförtner | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Der erste Schnellladepark für E-Autos an einer unbewirtschafteten Rastanlage im Bundesland wird am Mittwoch offiziell an der A4 auf dem Parkplatz Seulingswald bei Ronshausen (Hersfeld-Rotenburg) eröffnet. Er liegt zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Hönebach und Friedewald in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Dort gibt es Toiletten, aber keine privaten Tankstellenbetreiber. Und nun eben Ladestationen für Elektro-Pkw: Sechs Autos können dort gleichzeitig laden. Bundesministerium für Verkehr will mehr Ladepunkte schaffen Damit treibe man den Aufbau eines flächendeckenden Schnellladenetzes für Deutschland voran, das insgesamt 9.000 Schnellladepunkte an 1.000 Standorten umfassen werde, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Das Bundesministerium für Verkehr (BMV) will mit dem so genannten "Deutschlandnetz" trotz aktuell abnehmender Nachfrage den weiteren Zuwachs an E-Autos fördern. Zu der Eröffnung erwartet werden unter anderem Michael Güntner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH, und Burkhard Seizer, Geschäftsführer des Betreibers des neuen Standortes, der Autostrom plus GmbH. Protest von Stadtwerken, Chancen für Verbraucher Was bringt die neue EU-Verordnung zu E-Ladesäulen? Zum Artikel Fast 13.000 öffentliche Ladepunkte in Hessen Zum Stichtag 1. Februar dieses Jahres gab es in Hessen insgesamt fast 12.950 öffentliche Ladepunkte für E-Autos, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Das sind 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (9.982). Knapp 3.000 von diesen Ladepunkten sind Schnelllader, die die Batterien mit einer Leistung von mindestens 22 Kilowatt auffüllen. Sie befinden sich etwa an bewirtschafteten Rastplätzen. Frankfurt und Groß-Gerau Spitzenreiter, Stadt Offenbach Schlusslicht Die meisten öffentliche Ladepunkte für E-Autos gibt es in Frankfurt und im Landkreis Groß-Gerau: In der Mainmetropole waren zum Februar 1.836 "Stromtankstellen" in Betrieb, im Landkreis Groß-Gerau 1.162. Beide Zahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr, als in Frankfurt noch 1.248 Ladepunkte standen und im Landkreis Groß-Gerau 1.106. Die wenigsten Ladestationen hessenweit gab es zum Stichtag im Odenwaldkreis (140), im Werra-Meißner-Kreis (121) und in der Stadt Offenbach (97). Hessen deutschlandweit auf Platz fünf Im Vergleich der Bundesländer liegt Hessen gut da: Mehr Ladepunkte gibt es nur in den deutlich größeren Bundesländern Niedersachsen (15.960), Baden-Württemberg (27.778), Nordrhein-Westfalen (31.077) und Bayern (31.463). Schlusslichter sind nach Angaben der Bundesnetzagentur Mecklenburg-Vorpommern (2.155), Bremen (1.266) und das Saarland (1.233). In Hessen waren zu Jahresbeginn nach einer Statistik ds Landes 145.900 reine Elektroautos registriert.