Nach jahrelangen Bauarbeiten ist die neue Talbrücke Kalteiche nun symbolisch freigegeben worden. Sie wurde als Teil des Ausbaus der A45 abgerissen und neu gebaut. Für die Unternehmen in Haiger ein Grund zur Freude.

Die Bauarbeiten an der Talbrücke Kalteiche starteten vor sechs Jahren

356 Meter lang und insgesamt knapp 38 Meter breit: Am Dienstagvormittag ist die neue Talbrücke Kalteiche bei Haiger (Lahn-Dill) symbolisch für den Verkehr freigegeben worden.

Die alte Brücke musste ersetzt werden, weil sie durch den vielen Verkehr und die schweren Lkw auf der A45 marode geworden war, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Der Startschuss für die Bauarbeiten fiel im September 2017, die plangemäß nun fast genau sechs Jahre später beendet waren: Der Verkehr läuft bereits seit dem 25. August wieder über die Brücke.

Stärkung der lokalen Logistikbranche

"Ein super Ergebnis, vor allem in der Bauzeit", freut sich Mario Schramm, Bürgermeister der Stadt Haiger (parteilos) am Dienstag beim offiziellen Eröffnungstermin. Das sei auch für den Wirtschaftsstandort Hager von besonderer Bedeutung. "Wir haben hier ein Riesenindustrie- und Gewerbegebiet mit knapp 2.000 Beschäftigten. Viele Logistikunternehmen haben darauf gewartet, dass diese Brücke saniert ist und der Verkehr wieder freigegeben wird."

Damit sind im hessischen Abschnitt der A45 inzwischen sechs Talbrücken erneuert. Wie Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) erläuterte, sollen in den kommenden Jahren in diesem Streckenabschnitt noch weitere 16 Talbrücken durch Neubauten ersetzt werden.

Neue Technik für Brückenüberprüfung im Einsatz

Eine Besonderheit gibt es an der neuen Brücke auch, wie Michael Güntner von der Geschäftsführung der Autobahn GmbH des Bundes erläutert. Wo normalerweise Menschen die Überprüfung der Brücken vornehmen müssen, übernehme diese Aufgabe erstmals ein spezielles Gerät.

"Es ist wie ein kleiner Wagen, der unter der Brücke hin und her fährt und mit dem man auch ganz nah an die Brücke heranschauen kann, ob es irgendwelche Veränderungen gibt", so Gütner. Die Vorteile: Der Verkehr werde nicht durch die Überprüfungen beeinträchtigt, die Kontrollen könnten bei jeder Witterung durchgeführt werden und Brückenprüfer müssten sich selbst nicht in Gefahr begeben.

16 Teilstücke ineinander geschoben

Für die neue Brücke musste die alte Brücke abgebrochen werden. Bei den Abriss- und die Neubauarbeiten wurde zunächst getrennt nach Richtungsseiten vorgegangen.

So sah die Brücke während der Bauarbeiten aus Bild © Autobahn GmbH

So wurde zwischenzeitlich der gesamte Autobahnverkehr auf die jeweils gegenüberliegende Fahrtrichtungsseite verlegt. Insgesamt wurden 16 Teilstücke nach und nach ineinander geschoben.

Neue Brücke kostete rund 60 Millionen Euro

Die Brücke liegt nordwestlich von Haiger und Dillenburg, an der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die A45 überquert an dieser Stelle die B277, einen Wirtschafts- und drei Waldwege.

Die Gesamtkosten für den Ersatzneubau belaufen sich nach Angaben der Autobahn GmbH auf rund 60,5 Millionen Euro.

