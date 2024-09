Abschnitt der Eschersheimer Landstraße in Frankfurt Richtung Innenstadt gesperrt

Wegen Arbeiten an einer Gasleitung müssen sich in Frankfurt besonders die morgendlichen Autofahrer auf der Eschersheimer Landstraße auf Staus einstellen.

Wie die Stadt Frankfurt am Dienstag mitteilte, wurde die Eschersheimer Landstraße ab "Am Dornbusch"/"Marbachweg" bis zum Alleenring stadteinwärts kurzfristig wegen Arbeiten an einer Gasleitung voll gesperrt.

Im morgendlichen Berufsverkehr müssen sich Autofahrer nach Angaben der städtischen Verkehrsbehörde noch bis einschließlich Donnerstag auf lange Staus einstellen. Der U-Bahn-Verkehr ist nicht beeinträchtigt. Es wird darum gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.