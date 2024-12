Amazon investiert dreistelligen Millionenbetrag in Standort Bad Hersfeld

Der Versandhandels-Riese Amazon will seinen Standort in Bad Hersfeld durch große Investitionen modernisieren. Künftig sollen Transport-Roboter die Mitarbeiter unterstützen. Zu einem größeren Stellenabbau werde das nicht führen, versicherte das Unternehmen.

Veröffentlicht am 04.12.24 um 13:10 Uhr

Ein Gebäude des Online-Versandhändlers Amazon in Bad Hersfeld

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Das US-Unternehmen Amazon will eines seiner größten Logistikzentren Deutschlands modernisieren. In den Standort Bad Hersfeld soll eine Summe im dreistelligen Millionenbereich fließen, wie das Unternehmen am Mittwoch ankündigte. Zur genauen Höhe der Investitionen machte Amazon auf Nachfrage keine Angaben.

Geplant ist demnach, Transport-Roboter in die Betriebsabläufe im Versandlager mit dem Namen FRA3 zu integrieren. Sie sollen die Beschäftigten künftig unterstützen, wie Amazon erklärte. Die Arbeit solle leichter werden, Arbeitsprozesse effizienter. Für die Mitarbeitenden sollen Laufwege entfallen. Ab dem Spätsommer 2025 soll mit der Umsetzung begonnen werden. Ein Jahr später soll alles fertig sein.

Weite Wege in Lagern

Wer bei Amazon die bestellten Waren mühsam zusammenträgt, muss gut zu Fuß sein. Sie sind pro Schicht gut zehn Kilometer unterwegs, wie ein Sprecher sagte. Denn das Lager ist weitläufig. Das gesamte Zentrum ist 110.000 Quadratmeter groß. Das entspricht der Größe von 15 Fußballfeldern.

In dem 2009 in Betrieb genommenen Versandlager FRA3 arbeiten derzeit 1.850 Beschäftigte. Der Betriebsrat stehe mit den Mitarbeitenden und dem Unternehmen im Austausch wegen der Modernisierungspläne.

Amazon will keinen großen Stellenabbau

Auf hr-Anfrage sagte ein Amazonsprecher, dass es angesichts der Einführung von Robotern und mehr Automatisierungstechnik zu keinem großangelegten Stellenabbau kommen soll. Transport-Roboter kämen bereits in vielen Logistikzentren zum Einsatz. "Unsere Erfahrungen sowie die der Mitarbeitenden sind positiv."

Man brauche dort mehr höher qualifizierte Techniker. An vielen Standorten, an denen Roboter im Einsatz sind, bilde Amazon deswegen in diesen technischen Berufsfeldern aus.

Verdi begrüßt Investitionen

Die Gewerkschaft Verdi sagte auf hr-Anfrage, man begrüße Investitionen des Amazon-Konzerns in die Zentren in Deutschland - "auch deren technische Modernisierung, sofern sie die Beschäftigten in ihrer Arbeit unterstützt und krankmachende Arbeiten reduziert".

Genau deshalb fordere man von Amazon nicht nur die Anerkennung der Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels, sondern auch einen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit.

Seit mehr zehn Jahren besteht ein festgefahrener Tarifkonflikt zwischen Amazon und Verdi. Die Gewerkschaft versucht seither erfolglos, dem US-Unternehmen Tarifverträge abzuringen. Teile der Belegschaft haben in den vergangenen Jahren immer wieder gestreikt, zuletzt am Black-Friday.

Rhein zu Besuch

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich am Mittwoch bei einem Besuch bei Amazin in Bad Hersfeld über die Modernisierungspläne und die Investitionen informiert. Amazon sei für Hessen ein wichtiger Standort-Faktor und Arbeitgeber. Zudem sei Amazon ein Innovationstreiber. Er zeigte sich "beeindruckt" bei seinem Rundgang.

Rhein sagte zudem: "Ich bin davon überzeugt, dass die Einführung neuer Technologien nicht zwangsläufig dazu führen muss, dass Arbeitsplätze abgebaut werden.Sie erleichtern das Arbeiten und ermöglichen, dass Beschäftigte an anderen Stellen eingesetzt werden können."

Zuletzt hatte Amazon im Juni massive Investitionen in Hessen angekündigt. Bis 2026 sollen 8,8 Milliarden Euro in den Ausbau der Rechenzentren-Infrastruktur im Rhein-Main-Gebiet fließen. Rhein hatte diese Entscheidung als "sehr gute Nachricht für Hessen, das Rhein-Main-Gebiet und den Wirtschaftsstandort insgesamt" bezeichnet.