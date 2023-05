Arbeitsmarkt in Hessen: Kein Frühjahrsaufschwung in Sicht

Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im Mai nur leicht zurückgegangen - und damit geringer als erwartet. Die sonst typische Frühjahrsbelebung fällt schwach aus, die Firmen zögern mit Einstellungen.

In Hessen ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai nur leicht zurückgegangen. Wie die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, hat sie gegenüber April nur um 1.650 abgenommen. Demnach sind derzeit 178.071 Menschen in Hessen arbeitslos gemeldet. Das waren am Stichtag 11. Mai über 25.400 Menschen mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote Hessens sank um 0,1 Punkte auf 5,1 Prozent.

Laut Frank Martin, dem Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen, ist dieser Rückgang zwar erfreulich, fällt aber geringer aus als erwartet: "Die Frühjahrsbelebung, die typischerweise in den Folgemonaten nach dem März eintritt, ist dieses Mal relativ schwach ausgefallen."

Ukraine-Geflüchtete als Chance gegen Fachkräftemangel

Das liegt laut Martin daran, dass Unternehmen derzeit weniger freie Stellen meldeten als noch vor einem Jahr. Der Bestand der freien Stellen sei um zehn Prozent gesunken. Arbeitgeber stellten momentan nur zurückhaltend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Ursache dafür seien vor allem der Ukraine-Krieg und Lieferengpässe.

Gleichzeitig kämen immer mehr Ukrainer und Ukrainerinnen auf den hessischen Arbeitsmarkt. Darin sieht Frank Martin aber auch eine Chance gegen den fortdauernden Fachkräftemangel.

Bundesweit 2,54 Millionen Arbeitslose

Der Arbeitsmarkt-Experte sieht allerdings grundsätzlich ein Wachstum bei den Beschäftigten: Dieses falle zwar schwächer aus als vor der Krise, dennoch seien 35.000 Menschen mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt als noch vor einem Jahr.

Bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Mai auf 2,54 Millionen zurückgegangen. Das waren 42.000 weniger als im April, aber 284.000 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank deutschlandweit auf 5,5 Prozent.