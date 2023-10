Zettel an Arztpraxis-Schild in Grebenstein (Kassel) weist auf den Protesttag hin.

Zettel an Arztpraxis-Schild in Grebenstein (Kassel) weist auf den Protesttag hin. Bild © Daniel Bresser (hr)

Kritik an Gesundheitspolitik der Bundesregierung

Viele Arztpraxen und Apotheken in Hessen öffnen heute nicht. Die Mitarbeiter protestieren damit gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. In Frankfurt gibt es eine zentrale Kundgebung.

Die Apothekenmitarbeiter klagen über zu viel Bürokratie, Unterfinanzierung und Lieferengpässe unter anderem bei Medikamenten für Kinder. Am heutigen Brückentag vor dem Tag der Deutschen Einheit soll daher "ein Großteil" der Apotheken geschlossen bleiben, hieß es im Vorhinein. Es ist bereits der zweite flächendeckende Protesttag in diesem Jahr.

Die Versorgung der Patientinnen und Patienten werde aber durch die Notdienstapotheken sichergestellt, so der Hessische Apothekerverband. Mitarbeitende hessischer Apotheken wollen sich am Protesttag auf dem Opernplatz in Frankfurt um 11 Uhr zu einer zentralen Kundgebung versammeln.

Ärzte fordern Bürokratieabbau

Auch die Ärztinnen und Ärzte setzen ihren Protest fort. "Der Bundesgesundheitsminister nimmt billigend in Kauf, dass die Praxen kollabieren und die ambulante Versorgung in Deutschland und Hessen mehr denn je ins Wanken gerät", sagten die Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlicher Vereinigung (KV) Hessen, Frank Dastych und Armin Beck, im Vorfeld des Aktionstags.

Der Hausärzteverband Hessen hatte am Montag mitgeteilt, die Bundesregierung gefährde "die Sicherstellung der ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung der Menschen". Die Mediziner fordern zum wiederholten Mal bessere Rahmenbedingungen für ihre Arbeit. Dazu gehören die Abschaffung der Budgetierung und von "medizinisch unsinnigen Wirtschaftlichkeitsprüfungen" sowie ein Bürokratieabbau.

Um die Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen, sind die Zentralen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes am heutigen Montag geöffnet.