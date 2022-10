Die Bahn hat am Samstag in großen Teilen Norddeutschlands den Fernverkehr stundenlang einstellen müssen. Sie spricht von einem Sabotageakt. Betroffen war auch der Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe.

Eine Bahnstörung hat am Samstagmorgen den Fernverkehr in großen Teilen Norddeutschlands stundenlang lahmgelegt. Wie die Deutsche Bahn und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mitteilten, war die Ursache dafür Sabotage an Kabeln . "Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind", sagte Wissing am Samstagmittag. Die Bundespolizei ermittele. Die Hintergründe und das Motiv der Tat seien noch unklar, so Wissing.

Betroffen war neben dem Fernverkehr teils auch der Regionalverkehr. Im Laufe des Vormittags meldete die Bahn, dass die Störung behoben sei, es aber weiter zu Beeinträchtigungen kommen könne. "Leider müssen Sie weiterhin mit Zug-, Haltausfällen und Verspätungen rechnen", schrieb das Unternehmen auf Twitter.

Hunderte stranden am Bahnhof Wilhelmshöhe

Die Auswirkungen der Großstörung waren auch in Hessen deutlich zu spüren: Alle Fernzüge zwischen dem Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe und Hamburg, Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen fielen aus. Noch am Mittag warteten einige hundert Reisende am Bahnhof Wilhelmshöhe darauf, in Richtung Norden weiterreisen zu können. Viele von ihnen sagten dem hr, sie hätten erst im Zug von den Ausfällen erfahren.

Betroffen waren auch Besucherinnen und Besucher der Connichi, einer großen Anime- und Manga-Messe, die an diesem Wochenende in Kassel stattfindet. Viele von ihnen berichteten, dass sie bei der Anreise stundenlange Umleitungen über Nebenstrecken mit Regionalbahnen in Kauf nehmen mussten.