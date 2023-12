Der Hinweis GDL-Streik leuchtet auf einer Fahrgastinformationsanzeige in einem Bahnhof auf.

Bahn will nach Streik den Normalfahrplan realisieren - hohe Auslastung erwartet

Leere Bahnhöfe am Freitag

Am späten Freitagabend endete der eintägige Warnstreik der Lokführergewerkschaft. Doch auch wenn die Deutsche Bahn für Samstag den Normalfahrplan ansteuert, müssen Bahnreisende noch mit Folgen des Streiks rechnen.

Nach massiven Einschränkungen des eintägigen Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL im Fern- und Nahverkehr will die Deutsche Bahn mit Streikende wieder das normale Angebot am Samstag im Personenverkehr auf die Schiene bringen.

"Einzelne wenige ausfallende Züge" seien als Spätfolgen des GDL-Streiks insbesondere im "morgendlichen Betriebsanlauf" am Samstag noch möglich, geplant sei aber wieder der Normalverkehr, sagte der Bahn-Sprecher.

24 Stunden-Streik offiziell beendet

Beendet wurde der Streik bei der Lokführergewerkschaft GDL, der hessenweit für leere Bahnhöfe gesorgt hatte, am Freitag um 22 Uhr. "Nach Ende des GDL-Streiks laufen die Verkehre schrittweise wieder an", teilte die Deutsche Bahn am späten Freitagabend mit.

Doch auch nach 22 Uhr gelte weiterhin der Notfahrplan. Bis Tagesende sei noch mit massiven Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr, wie das Unternehmen auf X ankündigte:

"Sehr hohe" Auslastung am Samstag erwartet

Am Tag danach müssten Bahnreisende bundesweit mit einem hohen Reiseaufkommen rechnen, sagte der Bahn-Sprecher. Es werde voraussichtlich zu "sehr hohen Auslastungen" kommen. Passagiere sollten sich am Samstag vor Beginn der Fahrt über die jeweilige Fahrt informieren.

Die Lokführergewerkschaft GDL hatte am Mittwoch nach dem vergangenen Streik Mitte November erneut zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen - mit Folgen für die Deutsche Bahn und weitere Eisenbahnunternehmen. Begonnen hatte der Streik am Donnerstagabend um 18 Uhr für den Güter- und um 22 Uhr für den Personenverkehr.

Leere Bahnhöfe in Hessen am Freitag

Zugreisende und Pendler waren Freitag früh offensichtlich gut auf den neuen Warnstreik der Gewerkschaft GDL vorbereitet gewesen. Laut Deutscher Bahn blieben die Bahnhöfe am Morgen weitgehend leer. Für den Fernverkehr galt ein Notfahrplan. Ein Sprecher der Bahn gab am Freitagabend an, dass trotz des Streiks rund 20 Prozent der Züge im Fernverkehr unterwegs seien.

Die Bahn hatte am Streiktag längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingeplant - eine Mitfahrt könne aber nicht garantiert werden, hieß es vorab. Alle Fahrgäste, die ihre für den 7. oder 8. Dezember geplante Reise aufgrund des Streiks verschieben wollten, konnten ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Sitzplatzreservierungen konnten kostenfrei storniert werden.

Ausfälle im Nah- und Fernverkehr

Auch der Regionalverkehr in Hessen war von dem Streik betroffen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte vorab mit, dass es zu Einschränkungen bei S-Bahnen und Regionalzügen komme.

Der Nordhessische Verkehrsverbund NVV kündigte ebenfalls Auswirkungen im Regionalverkehr an. Mehrern Regionalzuglinien fielen aus (eine Übersicht gibt es hier) . Die Hessische Landesbahn (HLB) wurde nicht bestreikt. "Wenn wir also betroffen sind, dann indirekt" - beispielsweise wenn eine Strecke wegen des Streiks an anderer Stelle nicht befahrbar wäre, sagte ein Sprecher.

Beim vorigen Mal fielen vier von fünf Zügen aus

Auch bei dem vorherigen Bahnstreik vor fast drei Wochen gab es massive Einschränkungen im hessischen Bahnverkehr. Im Fernverkehr fuhr nur ungefähr jeder fünfte Zug. Im S-Bahn- und Regionalverkehr in Hessen kam es auf vielen Strecken zu Ausfällen.

Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, will nach diesem Warnstreik den Fahrgästen eine längere Pause einräumen. "Wir werden jetzt diese Streikaktion am Donnerstag und Freitag durchführen, und es ist für dieses Jahr die letzte", sagte Weselsky am Mittwochabend im MDR. "Und es wird keine Arbeitskampfaktionen mehr geben, auch in der ersten Januarwoche nicht." Bis zum 7. Januar sei daher kein weiterer Warnstreik zu befürchten.

GDL fordert weniger Arbeitszeit

Die GDL fordert eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von derzeit 38 Stunden auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die DB lehnte dies angesichts des Fachkräftemangels als nicht machbar ab.

"Damit ignorieren die Unternehmen nicht nur die berechtigten Bedürfnisse der eigenen Beschäftigten", erklärte GDL-Chef Claus Weselsky. "Sie torpedieren zudem die dringend nötigen Maßnahmen zu einer erfolgreichen Personalgewinnung."

"Verantwortungslos und egoistisch"

Die Gewerkschaft fordert außerdem bei einem Jahr Laufzeit 555 Euro mehr Lohn und 3.000 Euro Inflationsprämie. Die Bahn hat bislang ein Angebot unterbreitet, das elf Prozent mehr Lohn und eine Inflationsprämie von bis zu 2.850 Euro vorsieht - gestreckt auf eine Laufzeit von 32 Monaten. Parallel läuft derzeit noch eine Urabstimmung der GDL-Mitglieder über häufigere und längere Arbeitskämpfe.

"Die Lokführergewerkschaft vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende", erklärte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler: "Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch." Anstatt zu verhandeln, streike die Lokführergewerkschaft "für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig."

