Die Hohenloher Molkerei ruft "Gut&Günstig"-H-Vollmilch mit 3,5 Prozent Fett in der 1-Liter-Packung zurück.

Die mikrobiologisch verunreinigte Ware (Haltbarkeit bis 27.03.24) sei in Märkten von Edeka und Marktkauf auch in Hessen verkauft worden, so die Molkerei am Montag.