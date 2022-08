Am Darmstädter Kreuz werden alle Brücken neu gebaut. Dafür müssen die A5 und die A67 häufiger gesperrt werden. Am Freitag und Samstag ist es wieder soweit.

Am Darmstädter Kreuz werden in diesen Tagen am neuen zentralen Brückenbauwerk die Fahrbahnplatten eingebaut. Tonnenschwere Betonfertigteile werden am Freitag und Samstag für den Fahrbahnunterbau mit einem Lastenkran auf die Brückenstahlträger gehoben und in Position gebracht. Aus Sicherheitsgründen müssen die darunter verlaufenden Fahrbahnen für den Verkehr gesperrt werden.

Betroffen ist am Freitagabend zunächst die A5 in Fahrtrichtung Basel. Diese wird ab 21 Uhr bis voraussichtlich 3 Uhr am Samstagmorgen gesperrt sein. Direkt im Anschluss kommt dann die A67 in Fahrtrichtung Mannheim dran: Sie wird am Samstag von 3 Uhr bis 10 Uhr gesperrt sein. Umleitungen sind ausgeschildert.

Bauarbeiten noch bis 2024

Die Brückenarbeiten am Darmstädter Kreuz laufen seit 2020 und werden voraussichtlich erst 2024 beendet. Alle vier Rampen sind Sanierungsfälle und müssen erneuert werden. Das passiert nach und nach und erfordert immer wieder Sperrungen.

