Caritas in Hessen sucht Azubis in Marokko

In hessischen Seniorenheimen fehlen Pflegekräfte - die Caritas wirbt daher auch in Marokko Azubis an.

Wie der Verband am Freitag in Wiesbaden mitteilte, würden fast 35 Marokkanerinnen und Marokkaner für eine Ausbildung zu Pflegefachkräften erwartet. In ihrer Heimat müssten sie zuvor einen Deutschkurs und ein Praktikum in einem Heim machen.