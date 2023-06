Die Gewerkschaft Cockpit hält das neue Angebot der Lufthansa für Piloten der Kernmarke Lufthansa Airlines und der Frachttochter Cargo für unzureichend.

"Dieses Angebot geht auf wesentliche Kernforderungen nicht ein", hieß es in einem Rundschreiben der Gewerkschaft an die Mitglieder. Die Friedenspflicht für die mehr als 5.000 Piloten endet am 30. Juni. Streiks wären damit in der Sommerzeit möglich. Cockpit fordert 8,5 Prozent mehr bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Das Lufthansa-Angebot strecke die Erhöhung um 8,5 Prozent auf 30 Prozent, hieß es.