Nachdem ein Lkw im Frankfurter Süden eine Bahnbrücke beschädigt hat, wird es voraussichtlich noch rund zwei Monate zu Verspätungen im Fernverkehr der Bahn kommen. Betroffen sind fünf ICE- und IC-Verbindungen über Frankfurt.

Anderthalb Wochen nachdem ein mit einem Bagger beladener Sattelzug die Eisenbahnbrücke an der Mörfelder Landstraße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen beschädigt hat, ist das Ausmaß des Schadens nun bekannt.

Laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn vom Dienstag wurden dabei Steg- und Bodenbleche der Brücke eingedrückt und bis zu zwölf Zentimeter große Löcher in das Bauwerk gerissen.

"Ausgeprägtes Schadensbild"

Dieses laut Bahn "ausgeprägte Schadensbild" sorgt für anhaltende Probleme im Bahnverkehr: Für rund zwei Monate müssen Reisende bei einigen ICE- und IC-Verbindungen über Frankfurt rund 20 Minuten länger für ihre Fahrten einplanen. So lange würden die Reparaturarbeiten voraussichtlich dauern.

In Stein gemeißelt sei dieser Zeitplan aber noch nicht. Während erste vorbereitende Arbeiten bereits getätigt würden, arbeiteten Fachteams im Hintergrund an einem konkreten Reparaturplan.

Bis spätestens August, so der aktuelle Stand, soll das Konzept für die Brückenreparatur "in allen Details" vorliegen. Das sei abhängig von Spezialkräften, Lieferanten und Baufirmen. Bei dem Unfall sei unter anderem auch das Entwässerungssystem beschädigt worden. Zur Höhe des Sachschadens machte die Bahn keine Angaben.

Ein Arbeiter begutachtet den Schaden an der Brücke. Bild © Deutsche Bahn

Auf diesen fünf Verbindungen gibt es Verspätungen:

ICE-Linie Hamburg - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Frankfurt - Mannheim - Stuttgart - München

ICE-Linie Kiel/Hamburg - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Bebra - Fulda - Frankfurt - Mannheim - Basel - Interlaken Ost

ICE-Linie Berlin - Leipzig - Erfurt - Frankfurt - Mannheim - Basel - Zürich/Chur

IC-Linie Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau/München

ICE-Linie Dortmund - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau - Wien

S- und Regionalbahnen nicht betroffen

Bereits seit dem Unfall am 22. Juli fahren außerdem keine Züge zwischen Frankfurt-Stadion und Frankfurt-Süd. Fernverkehrszüge werden umgeleitet. Zudem könnten einige Züge nicht immer die Hauptbahnhöfe in Frankfurt oder Mannheim ansteuern. Die Züge hielten nach Möglichkeit ersatzweise in Frankfurt-Süd und in Heidelberg am Hauptbahnhof.

Nicht betroffen seien S- und Regionalbahnen - "unter Berücksichtigung der Sommerbaustellen". "Die Linien RB 58/59 der Hessischen Landesbahn wenden in Frankfurt Süd", wie die Bahn weiter mitteilte.

