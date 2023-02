Die Mitglieder der Tarifkommissionen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG kommen am Montagnachmittag in Fulda zu Beratungen über ihre Lohnforderung für die bevorstehende Tarifrunde zusammen.

Die Gewerkschaft verhandelt von Ende Februar an mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Verkehrsunternehmen über neue Tarifverträge. Über ihre branchenweite Lohnforderung will die EVG dann am Dienstag in Fulda entscheiden. Zu den Beratungen werden mehr als 300 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter erwartet.