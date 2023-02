Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will in der kommenden Tarifrunde deutliche Lohnerhöhungen fordern.

"Die Krisen dieser Zeit dürfen nicht von den Beschäftigten bezahlt werden", sagte der Vorsitzende Burkert am Montag in Fulda. Das Frühjahr könne "sehr hitzig werden", sagte Burkart. Man gehe geeint, geschlossen und mit Rückenwind in die Tarifrunde. Die EVG verhandelt von Ende Februar an mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Verkehrsunternehmen über neue Tarifverträge. Über konkrete Forderungen will sie am Dienstag entscheiden.