Erste hessische Erdbeeren im April

Ende April kommen dem hessischen Bauernverband zufolge die ersten heimischen Erdbeeren in den Verkauf.

Die Saison werde Anfang Mai richtig beginnen, teilte der Verband mit. Offizielle Eröffnung soll am 6. Mai sein. Da die Temperaturen in den kommenden Tagen weiter ansteigen sollen und es nachts keinen Frost mehr gibt, seien die Obstbauern aktuell sehr optimistisch. Im vergangenen Jahr wurden dem Bauernverband zufolge in Hessen in 138 Betrieben auf knapp 740 Hektar Erdbeeren im Freiland und auf 175 Hektar im Folientunnel angebaut.