Nach der großen Auslastung in Zügen am Pfingstwochenende sieht der Fahrgastverband Pro Bahn Hessen in Sonderangeboten eine Chance für die Zukunft.

"Die Menschen nutzen die Bahn, wenn das Preissystem einfach und vor allem günstig ist",sagte Landesvorsitzender Kraft am Dienstag. Klar sei aber auch, dass in die Infrastruktur investiert werden müsse. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass das 9-Euro-Ticket den sonst zu Pfingsten üblichen Fahrgastandrang noch verstärkt hat. Zahlen nannte sie in einer Bilanz am Dienstag jedoch nicht.