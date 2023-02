Verdi legt Frankfurt lahm: Am Flughafen hebt heute keine Passagiermaschine ab, es fahren auch keine U-Bahnen und Straßenbahnen. Verwaltungen, Müllabfuhr und Kitas werden ebenfalls bestreikt. Und in Wiesbaden fahren keine Busse.

Am Frankfurter Flughafen geht für Reisende an diesem Freitag gar nichts mehr. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, daraufhin strich der Betreiber Fraport alle Passagierflüge. Mehrere hundert Flughafen-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter versammelten sich am frühen Morgen bereits zu einer Protestkundgebung.

Die Streikenden versammeln sich am Frankfurter Flughafen. Bild © Lars Hofmann

Alle U-Bahnen und Straßenbahnen in Frankfurt betroffen

Auch Pendlerinnen und Pendler mussten überlegen, wie sie zur Arbeit kommen - oder ob sie besser gleich im Homeoffice bleiben. Denn die Gewerkschaft hatte in der laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst auch die Beschäftigten der Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Frankfurt fahren seit dem frühen Morgen bis zum Beginn der nächsten Frühschicht weder U-Bahnen noch Straßenbahnen. Busse, Regional- sowie S-Bahnen verkehren aber planmäßig.

Der Streik-Aufruf gilt laut Verdi für kommunale Beschäftigte der Stadt Frankfurt und ihrer Eigenbetriebe, der Stadt Offenbach, der Städte und Gemeinden im Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Wetteraukreis und Kreis Offenbach sowie die jeweiligen Kreisverwaltungen.

Keine Busse in Wiesbaden

Betroffen sind die Frankfurter Stadtreinigung und -entwässerung, Energieversorger Mainova, die Städtischen Bühnen, die Agentur für Arbeit sowie soziale Einrichtungen, etwa der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Frankfurter Verband für Alten - und Behindertenhilfe, sowie das Sana Klinikum in Offenbach.

Auch die Beschäftigten der Verkehrsgesellschaft ESWE in Wiesbaden sind zum Streik aufgerufen. Ein Busbetrieb werde daher am gesamten Freitag nicht möglich sein, hatte die ESWE schon am Donnerstag mitgeteilt. Die Busse der Linien 6, 9 und 33 endeten von Mainz kommend in Wiesbaden-Ost und drehten dort. S-Bahnen, Züge der Rheingaubahn und der Ländchenbahn sowie Busse des Regionalverkehrs fahren dagegen planmäßig.

Verdi fordert "kräftige Lohnerhöhung"

Angesichts der hohen Inflation sei eine "kräftige Lohnerhöhung vor allem für die unteren Lohngruppen" im Rhein-Main-Gebiet notwendig, sagte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Alexander Klein. "Die Arbeitgeber haben sich in der ersten Verhandlungsrunde nicht bewegt. Jetzt bewegen wir uns und das bedeutet: Warnstreiks."

Geplant ist für Freitag außerdem eine Demonstration durch die Frankfurter Innenstadt und eine Abschlusskundgebung am Roßmarkt, hieß es in der Verdi-Mitteilung.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. In Hessen sind laut Gewerkschaft 120.000 Beschäftigte betroffen. Zum Verhandlungsauftakt im Januar hatte es keine Einigung gegeben, in der kommenden Woche sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden.

