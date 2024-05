Die Stadt Frankenberg hat den Deutschen Fahrradpreis 2024 gewonnen.

Das Projekt "Smart, vernetzt und grün – integrierte Radverkehrsplanung in Frankenberg" setzte sich in der in der Kategorie "Infrastruktur" gegen 50 andere Projekte durch, wie die Stadt am Samstag mitteilte. "Unser Projekt zeigt, dass die Mobilitätswende auch im ländlichen Raum kein Traum bleiben muss", sagte Bürgermeisterin Barbara Eckes bei der Preisverleihung in Köln.

Durch das Projekt wurden in der Ederaue innerhalb von drei Jahren mitten in der Stadt rund vier Kilometer Radwege und drei klimaneutrale Holzbrücken neu gebaut. Das Ziel: kurze Wege zwischen Wohn-, Arbeits- und Freizeitstätten. Der Preis in der Kategorie "Ehrenamt" geht ebenfalls nach Hessen an das Projekt "BiciBus-Deutschland" mit Sitz in Frankfurt.

Der Deutsche Fahrradpreis ist unter anderem eine Initiative des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.