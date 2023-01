Die Polizei hat ihren Einsatz im Fechenheimer Wald gestartet. Dort sollen Bäume für den Ausbau der A66 gefällt werden. Die anliegende Autobahn wurde gesperrt und die Aktivisten in den Baumhäusern aufgefordert, das Gelände zu verlassen.

Audiobeitrag Audio Polizeieinsatz im Fechenheimer Wald Audio Bild © Frank Angermund/hr Ende des Audiobeitrags

"Sie halten sich widerrechtlich in einem Rodungsbereich auf", hallte es am frühen Mittwochmorgen aus einem Polizeilautsprecher durch den Fechenheimer Wald im Frankfurter Osten. "Für Sie besteht Lebensgefahr", riefen die Beamten den Gegnern des geplanten Autobahnausbaus entgegen: "Sie haben nun letztmalig die Möglichkeit, das Gelände freiwillig zu verlassen."

Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten halten sich seit Monaten in Baumhäusern in dem Waldstück auf, das für den Ausbau der A66 gerodet werden soll. Die Polizei geht von einer niedrigen zweistelligen Zahl von Aktivisten aus, wie eine Sprecherin sagte.

Wegen des Einsatzes sperrte die Polizei am Morgen ein Teilstück der A66 zwischen Maintal-Dörnigheim und Frankfurt-Bergen-Enkheim, ebenso die Borsigallee in Richtung Hessen-Center - U-Bahnen und Busse fahren aber.

Bild © Hessen Forst, Google Earth, hessenschau.de

In einer Mitteilung hatte die Polizei am frühen Morgen "Einsatzmaßnahmen" angekündigt, ohne diese genauer zu beschreiben. Das Ziel aber ist klar: Die Ausbaugegner sollen das Waldstück verlassen, damit die Autobahn GmbH des Bundes die Bäume fällen und zwei Baustraßen auf der Fläche anlegen kann.

Polizeipräsident: "Risikogeneigter Einsatz"

Die Gegner wollen genau das verhindern und den Wald so lange wie möglich besetzt halten. Dazu haben sie in den Eichen und Buchen Baumhäuser errichtet, teilweise in 25 Metern Höhe, und Seile gespannt. Der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller geht von einem so wörtlich "risikogeneigten Einsatz" aus. Sein Ziel sei es, dass dabei niemand zu schaden komme.

Am Dienstag hatte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel einen Eilantrag der Naturfreunde Deutschland abgewiesen, in dem ein Aufschub der geplanten Rodungsarbeiten gefordert wurde.

