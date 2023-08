Am Gambacher Kreuz wird an diesem Wochenende die Verbindung von der A5 in Richtung Kassel zur A45 in Richtung Hanau gesperrt.

Grund seien Sanierungsarbeiten, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. Der Verkehr wird ab Butzbach umgeleitet. Die Sperrung beginnt am Freitag um 21 Uhr und endet am Montag um 5 Uhr.