Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zu einem eintägigem Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand beginnt am Donnerstagabend. Die Bahn geht von "massiven Auswirkungen" aus. Der RMV kündigte bereits Einschränkungen bei S-Bahnen und Regionalzügen an.

Nach dem vergangenen Streik Mitte November, hat die Lokführergewerkschaft GDL am Mittwoch erneut zu einem Warnstreik aufgerufen . Davon betroffen sind die Deutsche Bahn und weitere Eisenbahnunternehmen.

Der Streik beginne am Donnerstagabend um 18 Uhr für den Güter- und um 22 Uhr für den Personenverkehr und ende am Freitag um 22 Uhr, erklärte die Gewerkschaft. Sie verwies insbesondere auf die Weigerung der Bahn, über eine Arbeitszeitabsenkung zu verhandeln.

Ausfälle im Nah- und Fernverkehr

Auch Hessen wird von dem Streik betroffen sein. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte am Abend bereits mit, dass es am Donnerstag ab 20 Uhr bis Freitag gegen 22 Uhr zu Einschränkungen bei S-Bahnen und Regionalzügen komme.

Die Deutsche Bahn geht von "massiven Auswirkungen des GDL-Streiks auf den Bahnbetrieb aus", wie es in einer Erklärung hieß. "Wie beim letzten Streik wird die DB für den Fernverkehr einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten anbieten", teilte das Unternehmen mit. Die Bahn setze dafür längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein - eine Mitfahrt könne aber nicht garantiert werden, hieß es. Im Regionalverkehr sei es das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren.

Zugbindung ist aufgehoben

Alle Fahrgäste, die ihre für den 7. oder 8. Dezember geplante Reise aufgrund des Streiks verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. "Die Zugbindung ist aufgehoben. Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung", hieß es. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Zudem haben Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits am Donnerstag vor Streikbeginn zu fahren.

Auch bei dem letzten Bahnstreik vor fast drei Wochen gab es massive Einschränkungen im hessischen Bahnverkehr. Im Fernverkehr fuhr nur ungefähr jeder fünfte Zug. Im S-Bahn- und Regionalverkehr in Hessen kam es auf vielen Strecken zu Ausfällen. Busse, sowie Straßenbahnen und U-Bahnen im öffentlichen Nahverkehr waren damals nicht von dem Warnstreik betroffen. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ließ teilweise längere U-Bahnen als üblich fahren.

Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, will nach diesem Warnstreik den Fahrgästen eine längere Pause einräumen. "Wir werden jetzt diese Streikaktion am Donnerstag und Freitag durchführen, und es ist für dieses Jahr die letzte", sagte Weselsky am Mittwochabend im MDR. "Und es wird keine Arbeitskampfaktionen mehr geben, auch in der ersten Januarwoche nicht." Bis zum 7. Januar sei daher kein weiterer Warnstreik zu befürchten.

GDL fordert weniger Arbeitszeit

Die GDL fordert eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von derzeit 38 Stunden auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die DB lehnte dies angesichts des Fachkräftemangels als nicht machbar ab.

"Damit ignorieren die Unternehmen nicht nur die berechtigten Bedürfnisse der eigenen Beschäftigten", erklärte GDL-Chef Claus Weselsky. "Sie torpedieren zudem die dringend nötigen Maßnahmen zu einer erfolgreichen Personalgewinnung."

"Verantwortungslos und egoistisch"

Die Gewerkschaft fordert außerdem bei einem Jahr Laufzeit 555 Euro mehr Lohn und 3.000 Euro Inflationsprämie. Die Bahn hat bislang ein Angebot unterbreitet, das elf Prozent mehr Lohn und eine Inflationsprämie von bis zu 2850 Euro vorsieht - gestreckt auf eine Laufzeit von 32 Monaten. Parallel läuft derzeit noch eine Urabstimmung der GDL-Mitglieder über häufigere und längere Arbeitskämpfe.

"Die Lokführergewerkschaft vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende", erklärte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.

"Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch." Anstatt zu verhandeln, streike die Lokführergewerkschaft "für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig."

