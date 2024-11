Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Geld- und Werttransportes zu einem bundesweiten Warnstreik-Tag am Montag aufgerufen.

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. In Hessen arbeiten nach laut Verdi rund 650 Menschen in der Branche. Vor Prosegur soll es am Montag eine Streikaktion in Neu-Isenburg (Offenbach) geben.