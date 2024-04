Henkell Freixenet in Wiesbaden - Kurzarbeit wegen Dürre in Spanien

Der Schaumweinhersteller Freixenet hat wegen der Folgen der gravierenden Dürre in Katalonien mit verdorrenden Weinreben Kurzarbeit in Spanien beantragt.

Das Unternehmen ist Teil des deutsch-spanischen Unternehmens Henkell Freixenet, das als weltweiter Marktführer für Schaumwein gilt und seinen Sitz in Wiesbaden und unweit von Barcelona hat. Die Dauer der Kurzarbeit hinge von der weiteren Entwicklung in der Region ab, so eine Sprecherin am Dienstag. Die Traubenernte für den spanischen Schaumwein Cava sei 2023 je nach Gebiet um bis zu mehr als 45 zurückgegangen.