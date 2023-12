Hessen ist das Bundesland, in dem 2023 gemessen an der Bevölkerung die meisten Elektroautos neu zugelassen wurden.

Bis einschließlich November seien rechnerisch 8,6 neue E-Autos je 1.000 Einwohner hinzugekommen, teilte der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) am Mittwoch mit. Der bundesweite Durchschnitt liege bei 5,6 neuen E-Autos je 1.000 Einwohner. In absoluten Zahlen liegt Hessen im Bundesvergleich mit 55.284 neuen E-Fahrzeugen auf Platz vier. Im Schnitt lag der Marktanteil von E- Autos in Deutschland 2023 bei 18 Prozent.