Die hessische Chemie- und Pharmabranche bildet mehr junge Leute aus.

Die Betriebe steigerten ihr Angebot an Ausbildungsplätzen in diesem Jahr um gut 16 Prozent auf 1.694, teilten der Arbeitgeberverband HessenChemie und die Gewerkschaft IG BCE am Montag in Wiesbaden mit. Der Wert sei der höchste seit Inkrafttreten des Ausbildungstarifvertrages vor genau 20 Jahren, hieß es vom Arbeitgeberverband. Die Unternehmen reagierten auf die demografische Entwicklung und den Fachkräftemangel.