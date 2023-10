Der hessische Bauernverband hat eine gemischte Bilanz zur diesjährigen Kartoffelernte verzeichnet.

So gab es in Südhessen laut Verband eine sehr gute Saison. Schädlinge waren kein Problem. Hingegen setzten in Mittelhessen das wechselhafte Wetter und Schädlinge einigen Kartoffelsorten zu. Für Nordhessen konnte der Verband noch keine aussagekräftige Bilanz ziehen.

Auf dem Markt bestand laut Verband wegen Ernteausfällen im Ausland kein Konkurrenzdruck. Der Preis von 10 Euro pro 100 Kilogramm sei aktuell höher als im Vorjahr.