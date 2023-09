Lastenfahrräder werden zunehmend auch von Unternehmen genutzt.

Vor allem in großen Städten setzten Liefer- und Pflegedienste sowie Apotheken und Handwerker sie ein, erklärte der Professor für nachhaltige Mobilität und Radverkehr an der Frankfurt University of Applied Sciences, Dennis Knese. Meist würden dabei Räder mit Elektro-Antrieb eingesetzt. Vorteile der Lastenräder gegenüber Lieferwagen seien etwa Schnelligkeit im dichten Verkehr, geringere Anschaffungskosten sowie Nachhaltigkeit.