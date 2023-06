Inflation in Hessen steigt wieder

In Hessen ist die Inflation im Juni wieder gestiegen.

Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,1 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. In der Jahresfrist gehörten Lebensmittel mit einer Steigerungsrate von 13,3 Prozent zu den stärksten Preistreibern. Auch Dienstleistungen verteuerten sich mit 6,8 Prozent überdurchschnittlich. Nur noch moderat kletterten hingegen die Preise für Energie. Eine Schätzung zur Preisentwicklung in Deutschland hat das Statistische Bundesamt für den Nachmittag angekündigt.