Mit Preisgeldern zwischen 5.000 und 20.000 Euro sind am Freitag in Schlüchtern (Main-Kinzig) 17 Projekte zur Belebung von Innenstädten und Ortskernen ausgezeichnet worden.

Für den Landeswettbewerb "Ab in die Mitte!" waren 57 Bewerbungen aus ganz Hessen eingereicht worden. Der Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto "Lebe deinen Raum!". Unter den preisgekrönten Ideen waren etwa ein Projekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Bahnhofstunnel in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) oder die Öffnung bislang leerstehender historischer Räume in Büdingen (Wetterau) für Kulturveranstaltungen. Wirtschaftsminister Kaweeh Mansoori (SPD) sagte, Innenstädte seien das soziale und kommunikative Zentrum einer Stadt. "Es ist wichtig, dass wir diese Räume der Zusammenkunft stärken und in ihre Zukunft investieren."