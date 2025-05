Kassel Vorbild beim Solarausbau

Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe geht es beim Solarausbau in deutschen Großstädten voran.

Veröffentlicht am 20.05.25 um 14:10 Uhr

Vor allem Kassel nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. Die nordhessische Stadt habe in den vergangenen zwei Jahren mehr Photovoltaik-Anlagen installiert als nötig, teilte die Umwelthilfe am Dienstag mit. Ähnlich sei das in Hanau. Um die Pariser Klimaschutz-Ziele zu erreichen, müsse Frankfurt den Ausbau von Anlagen deutlich erhöhen. Die Nachbarstadt Offenbach liege hingegen im Soll. Beim Schlusslicht Wiesbaden müsse die Zahl der Anlagen gar verdoppelt werden.